Черноморский флот приступил к слежению за итальянским фрегатом «Вирджинио Фазан»
Иностранный корабль зашел сегодня, 1 июля в акваторию Черного моря.
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Черноморский флот России начал следить за итальянским фрегатом Virginio Fasan, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю
за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии», - говорится в сообщении.
Иностранный корабль зашел сегодня, 1 июля в акваторию Черного моря.