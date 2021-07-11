«Пришли на пляж остыть»: семья медведей присоединилась в отдыхающим в Калифорнии

На пляже в Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии семья медведей присоединилась к отдыхающим, чтобы освежиться в такую жару. Очевидцы поделились видео в Сети.

На кадрах видно, как медведица вышла из озера и расположилась на песке, а двое маленьких детенышей продолжили играть в воде. Далее в озеро забежали птицы.

«Мама медведица и ее три детеныша пришли на пляж, чтобы остыть и поиграть. Мы держались на расстоянии», - написал один из очевидцев под видео в комментариях.

Пользователи отмечают, что медведи никак не реагировали на людей и продолжали отдыхать на пляже дальше.