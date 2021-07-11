СМИ: в Испании вертолет таможни рухнул во время погони за наркоторговцами

Вертолет таможенной службы Испании потерпел крушение во время погони за судном, которое, предположительно, перевозило наркотики. Об этом сообщает местное издание El Mundo.

По данным издания, инцидент произошел в 32 морских милях от Сотогранде. При крушении погиб механик, другие два члена экипажи живы. На место направилась лодка спасательной службы.

«Выражаем соболезнования семье сотрудника таможни, который погиб при крушении вертолет в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков», - говорится в Twitter Ассоциации гражданской гвардии Испании.

Ранее в Архангельской области потерпел крушение вертолет Robinson. По данным правоохранителей, в результате инцидента один человек погиб, двое пострадали.