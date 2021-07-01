Кочующие ядерные ракеты: «Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Ивановской области

Мобильные межконтинентальные «Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Ивановской области. Ракетчикам предстоит отработать марши протяженностью до сотни километров, рассредоточить свои машины, оборудовать полевые позиции, а также организовать маскировку и боевое охранение подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Маршруты движения прикрывает комендантская служба, отслеживающая прохождение колонны, охраняющая дороги и следящая за радиацией, химическим и биологическим заражением.

Отдельное внимание уничтожается вопросам поисков, блокирования и уничтожения условных диверсантов, особенно в ночное время.

На летний период обучения в РВСН запланированы тактические учения и занятия с ракетными полками и дивизионами. Кроме этого, предстоит ряд командно-штабных учений под руководством командующих как ракетными армиями, так и РВСН в целом.

Проводящиеся круглосуточно занятия позволяют проверить боеготовность личного состава и надежность техники и вооружения в длительном боевом дежурстве.

Что же до тактических занятий в Ивановской области, то в них задействовано более сотни тысяч человек и сотня единиц техники.