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В Кирове мужчина кулаком ударил женщину по лицу

Алена Миронова
13:32 11.07.2021
Личность злоумышленника уже установлена полицией.
В Кирове мужчина кулаком ударил женщину по лицу
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В Кирове мужчина ударил женщину кулаком по лицу, после чего она ударилась об ограждение и упала на асфальт.

Как отмечается, происшествие случилось на улице Грибоедова. Момент удара попал на камеру видеонаблюдения. Соответствующую видеозапись опубликовала ВКонтакте местная группа «Новости Кирова | Первый городской канал в Кирове».

Пострадавшая обратилась в УМВД России по городу Киров с заявлением о том, что ее ударил знакомый. Личность злоумышленника уже установили. В отношении кировчанина 1994 года рождения заведено уголовное дело.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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