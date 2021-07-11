В Кирове мужчина кулаком ударил женщину по лицу
Личность злоумышленника уже установлена полицией.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Кирове мужчина ударил женщину кулаком по лицу, после чего она ударилась об ограждение и упала на асфальт.
Как отмечается, происшествие случилось на улице Грибоедова. Момент удара попал на камеру видеонаблюдения. Соответствующую видеозапись опубликовала ВКонтакте местная группа «Новости Кирова | Первый городской канал в Кирове».
Пострадавшая обратилась в УМВД России по городу Киров с заявлением о том, что ее ударил знакомый. Личность злоумышленника уже установили. В отношении кировчанина 1994 года рождения заведено уголовное дело.
В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.