Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу поздравил Патрушева с юбилеем и назвал его примером верности долгу

Егор Левин
11:37 11.07.2021
Глава Минобороны подчеркнул, что такие регалии могут быть результатом только полной самоотдачи и напряжения, которые всегда были присущи Патрушеву.
Шойгу поздравил Патрушева с юбилеем и назвал его примером верности долгу
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал секретаря Совбеза РФ генерала армии Николая Патрушева достойным примером служения Отечеству и верности долгу. Сделал он это в день 70-летия Патрушева, 11 июля.

Шойгу заявил, что за годы службы юбиляр проявил высокую компетентность и снискал непререкаемый авторитет среди коллег и подчиненных как человек слова и дела.

«Ваш профессионализм и обширный опыт позволяют сегодня эффективно выполнять ответственные задачи, которые стоят перед Советом безопасности Российской Федерации», - цитирует РИА Новости слова министра обороны.

Глава Минобороны подчеркнул, что такие регалии могут быть результатом только полной самоотдачи и напряжения, которые всегда были присущи Патрушеву.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:46 В стране и мире
Двенадцать нелегальных мигрантов погибли в ДТП на востоке Турции
11:37 В стране и мире
Шойгу поздравил Патрушева с юбилеем и назвал его примером верности долгу
10:15 ОПК
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
07:28 Спорт
Конор Макгрегор сломал ногу во время боя с Дастином Пуарье
06:55 В стране и мире
Видео
В двух районах Челябинской области локализовали природные пожары на площади 14 тысяч гектаров
Популярное
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Видео
«Тайфун» в взрывном водовороте: как броневик изрешетили, подожгли и трижды подорвали на госиспытаниях
Эпидемиолог назвал неожиданный симптом индийского штамма
Видео
Крымский Шерлок: как криминалист смог найти «неуловимого» насильника в Севастополе
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Видео
Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе грозит штраф до 1 миллиона рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.