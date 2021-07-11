Шойгу поздравил Патрушева с юбилеем и назвал его примером верности долгу

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал секретаря Совбеза РФ генерала армии Николая Патрушева достойным примером служения Отечеству и верности долгу. Сделал он это в день 70-летия Патрушева, 11 июля.

Шойгу заявил, что за годы службы юбиляр проявил высокую компетентность и снискал непререкаемый авторитет среди коллег и подчиненных как человек слова и дела.

«Ваш профессионализм и обширный опыт позволяют сегодня эффективно выполнять ответственные задачи, которые стоят перед Советом безопасности Российской Федерации», - цитирует РИА Новости слова министра обороны.

Глава Минобороны подчеркнул, что такие регалии могут быть результатом только полной самоотдачи и напряжения, которые всегда были присущи Патрушеву.