В стране и мире Двенадцать нелегальных мигрантов погибли в ДТП на востоке Турции Алена Миронова Раненых доставили в ближайшие больницы. © Фото: anadoluagency, twitter Читайте нас на: Микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов, опрокинулся, а затем загорелся в турецком городе Ван. Об этом сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что погибли 12 человек. К месту происшествия направили сотрудников Управления по чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейских, а также медиков. Раненых доставили в ближайшие больницы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика