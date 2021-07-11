Двенадцать нелегальных мигрантов погибли в ДТП на востоке Турции
Раненых доставили в ближайшие больницы.
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Микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов, опрокинулся, а затем загорелся в турецком городе Ван. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что погибли 12 человек. К месту происшествия направили сотрудников Управления по чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейских, а также медиков.
Раненых доставили в ближайшие больницы.