Китайские ученые создали ткань, охлаждающую тело

Китайские ученые создали уникальную ткань, которая, с одной стороны, способна отражать ультрафиолетовое излучение, а с другой же - поглощать тепло тела.

Чтобы проверить все свойства изобретения, ученые провели специальный эксперимент - они сшили жилетку из двух разных материалов. Одна часть была из обычной ткани, а вторая - из охлаждающей. Доброволец сидел в жилетке на солнце в течение часа. Затем измерили температуру поверхности тела - под специальной тканью она составляла 31 градус, а под обычной тканью 37 градусов. Об этом пишет портал mir24.tv со ссылкой на журнал Science.

Уникальный материал по толщине составляет всего 0,55 мм. В его составе - полилактид, а также синтетические волокна с наночастицами диоксида титана. Так, именно с помощью химических свойств этих материалов можно добиться охлаждения тела. По предположениям, новые свойства ткани сделают ее дороже обычных аналогов всего на 10%.