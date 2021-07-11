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Китайские ученые создали ткань, охлаждающую тело

Алена Миронова
10:48 11.07.2021
Уникальный материал по толщине составляет всего 0,55 мм. В его составе - полилактид, а также синтетические волокна с наночастицами диоксида титана.
Китайские ученые создали ткань, охлаждающую тело
© Фото: S. ZHENG, ET. AL., SCIENCE
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Китайские ученые создали уникальную ткань, которая, с одной стороны, способна отражать ультрафиолетовое излучение, а с другой же - поглощать тепло тела. 

Чтобы проверить все свойства изобретения, ученые провели специальный эксперимент - они сшили жилетку из двух разных материалов. Одна часть была из обычной ткани, а вторая - из охлаждающей. Доброволец сидел в жилетке на солнце в течение часа. Затем измерили температуру поверхности тела - под специальной тканью она составляла 31 градус, а под обычной тканью 37 градусов. Об этом пишет портал mir24.tv со ссылкой на журнал Science.

Уникальный материал по толщине составляет всего 0,55 мм. В его составе - полилактид, а также синтетические волокна с наночастицами диоксида титана. Так, именно с помощью химических свойств этих материалов можно добиться охлаждения тела. По предположениям, новые свойства ткани сделают ее дороже обычных аналогов всего на 10%.

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