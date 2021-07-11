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Британцы раскрыли «главную проблему» Пентагона и армии США

Валентина Пескова
00:34 11.07.2021
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали оборонное военное ведомство США за проводимую политику и указали, что его волнуют совершенно другие проблемы.
Британцы раскрыли «главную проблему» Пентагона и армии США
© Фото: pixabay.com
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После недавно опубликованного доклада Пентагона о том, что Россия, Китай и Северная Корея якобы наращивают ядерные вооружения на фоне попыток Соединенных Штатов договориться о сокращении арсенала, читатели газеты Daily Mail разразились гневными комментариями в адрес оборонного ведомства США.

Пользователи из Великобритании прямо указали, что большая проблема для армии США сейчас заключается не в военных стратегиях их геополитических оппонентов, а в том, что в руководстве Пентагона слишком много думают о проблеме гендерного неравенства в рядах своих солдат.

Как написал один из читателей, «тем временем мы переживаем какое местоимение правильно произнести».

«Америка озабочена самыми глупыми вещами. Местоимения он/она/они. Вот о чем мы беспокоимся? Не хакерство, не военные достижения или что-то, что обеспечит нам безопасность», - согласились с ним последующие комментаторы.

Следующий пользователь предположил, что создание «искусственного зарубежного противника» Пентагону может быть выгодно для того, чтобы повлиять на стратегию по увеличению финансирования ведомства.

Некоторые указали, что руководители военного ведомства стали предсказуемыми, как в дешевой беллетристике - сначала они назвали предполагаемой угрозой Россию, потом - сместили акценты на Китай, а затем - медленно связали их двоих вместе.

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