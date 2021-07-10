В 2021 году более 2,1 тысяч девушек изъявили желание поступить в военные вузы

В 2021 году более 2,1 тысяч девушек решили поступать в военные вузы. Так, конкурс составляет в среднем порядка 12 человек на место. По отдельным специальностям конкурс доходит даже и до 20 человек на место.

Среди вузов, в которое смогут поступить лица женского пола - Военная академия РХБЗ, Военный институт (военно-морской политехнический), филиал в Калининграде Военно-морской академии, Военная академия воздушно-космической обороны, Военная академия связи, Военный университет, Военная академия РВСН, Военно-медицинская академия, а также Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

По решению Министра обороны Российской Федерации ввиду осложненной эпидемиологической обстановкой в регионах страны отбор кандидатов для поступления на первые курсы военных вузов будет осуществлен в местах их проживания.

Так, в 75 субъектах работают порядка 80 выездных приемных комиссий, куда вошли представители 35 вузов и специалисты профессионального психологического отбора. Каждая выездная группа отбирает кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения Минобороны РФ.

Работа комиссий проводится на базе военных комиссариатов.