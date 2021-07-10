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«Не выдерживает критики»: посол РФ о включении США в «черные списки» российских предприятий

Валентина Пескова
02:21 10.07.2021
Министерство торговли США внесло несколько российских предприятий в американские «черные списки» под предлогом защиты национальных интересов.
«Не выдерживает критики»: посол РФ о включении США в «черные списки» российских предприятий
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R Twitter.com Globallookpress
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Посол России в США Анатолий Антонов ответил, что в российском дипломатическом ведомстве обратили внимание на заключение управления промышленной безопасности Минторга США. Не предоставив, как водится, никаких конкретных обоснований, торговое ведомство в Вашингтоне внесло несколько московских фирм, занимающихся микроэлектроникой, в «черные списки», утверждая, что это сделано под предлогом защиты нацинтересов США.

«При этом американская сторона вновь не представила никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены. Использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ», - прокомментировал Анатолий Антонов.

Как отметил посол РФ, такой подход не выдерживает критики.

«Это в корне контрастирует с заявлениями властей США, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений», - указано на странице российского дипведомства в Facebook.

Представитель МИД РФ в США указал, что данное решение Минторга США представляет собою «очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа».

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