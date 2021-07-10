Террористы «ан-Нусры»* произвели 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за сутки

Террористы из группировки «Джабхат ан-Нусра»* за прошедшие сутки совершили 28 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом проинформировал на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*. В том числе по данным сирийской стороны - 26 обстрелов», - заявил Кулить.

Из общего числа прозвучавших выстрелов в провинции Идлиб зафиксировано 17 обстрелов, в провинции Латакия - шесть обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Хама - три обстрела.

Со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований - обстрелов не зарегистрировано.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.