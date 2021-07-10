В стране и мире Пассажиров в аэропорту Флориды эвакуировали из-за опасности взрыва Кира Карон На данный момент команда саперов проводит расследование. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В американском штате Флорида из-за опасности взрыва часть пассажиров была эвакуирована из международного аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд. «Сотрудники офиса шерифы были проинформированы об угрозе взрыва. В качестве меры предосторожности сотрудники эвакуировали терминалы 2 и 3, а также перекрыли вход в аэропорт», - передает РИА Новости со ссылкой на офис местного шерифа. На данный момент команда саперов проводит расследование. Ранее возле шведского аэропорта Эребру потерпел крушение небольшой самолет. Самолет использовался для прыжков с парашютом. После падения воздушное судно загорелось - огонь был потушен прибывшими пожарными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика