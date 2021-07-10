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Лишь пепел и дым: жители поселков под Челябинском оплакивают сгоревшие дома

Алексей Курильченко
Анатолий Бородкин
21:20 10.07.2021
Масштабный лесной пожар в Челябинской области едва не уничтожил полностью два поселка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Огонь в Джабык заходил с востока, со стороны поселка Париж. От кромки леса до крайних домов поле - метров двести. По словам местных жителей, порыв ветра был такой силы, что пламя перебросилось на крыши сразу нескольких домов и сараев.

А дальше - как коробки спичек - дюжина добротных сельских особняков по улице Труда превратились в пепел. Александр Кузнецов вспоминает - дом, сараи, две машины и трактор, были уничтожены за полминуты. Не успели спасти и скот - сгорели свиньи и куры. Семью хозяин вывез за час до бедствия. Сам спасся чудом.

«У меня мотоцикл здесь возле ворот стоял специально, я успел прыгнуть и слинять», - рассказал Кузнецов.

Огонь словно шагал по поселку. У Валентины Кожуховой дом не пострадал - не попал под первый огненный удар, а дальше жилище отстояли пожарные.

«Собрали вещи в машину, загрузили, собрали документы, потому что я видела, что пламя уже горит, близко и даже жар шел, гарь летела, пепел, долго мы не уезжали, а потом уже видно было, что надо ехать. Сказали дом сгорел, наплакалась, сгорел», - рассказала жительница поселка Джабык Валентина Кожухова.

Самый скорбный адрес в поселке - Окружная, 21. Здесь под завалами дома погиб пожилой мужчина. Дядю Витю соседи начали искать, когда огонь чуть отступил и самые смелые вернулись на пепелище.

Сокрушительный удар по невиданному для Южного Урала пожару наносит авиационная группировка. В общей сложности: транспортник Ил-76, самолет амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 Центрального военного округа только за сегодняшний день совершили 33 вылета. На основные очаги сброшено около 400 тонн воды.

Огонь уничтожил 72 строения в двух поселках. Но, общими усилиями спасателей, местных жителей и волонтеров отстоять удалось 1800 построек. Об этом сообщил прибывший в регион замминистра МЧС Илья Денисов, который вместе с главой региона оценил масштаб трагедии с воздуха.

Ночь для жителей поселков будет сложной, лес вокруг продолжает тлеть. Порывы ветра до 25 метров в секунду и сухие грозы могут добавить им силы.

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