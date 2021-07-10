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АПЛ «Вепрь» прибыла в Финский залив для участия в Главном Военно-Морском Параде

Алексей Курильченко
20:40 10.07.2021
Главком ВМФ сообщил о прибытии в Кронштадт атомной подводной лодки «Вепрь».
АПЛ «Вепрь» прибыла в Финский залив для участия в Главном Военно-Морском Параде
© Фото: Минобороны РФ
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Атомная подводная лодка «Вепрь» прибыла в Финский залив для участия в Главном Военно-Морском Параде. Экипаж подводной лодки успешно выполнил задачу межфлотского перехода с севера на Балтику и приступил к подготовке вверенной материальной части к участию в Параде на рейде Кронштадт. Об этом сообщил Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

«Таким образом, как и планировалось, в период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибыли атомные подводные лодки Северного флота - ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", а также атомные подводные лодки "Орел" и "Вепрь".  Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки», - подчеркнул Главком ВМФ.

Евменов также отметил, что экипажи субмарин имеют высокий уровень подготовки и достойно представят Подводные силы ВМФ РФ на Параде. Акватория Кронштадта полностью готова к прибытию столь крупных подлодок и других кораблей крупного водоизмещения. Евменов дополнил, что «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь» займут назначенные точки в статической парадной линии Парада.

Ранее в Финский залив зашел, пожалуй, самый ожидаемый участник предстоящего парада - атомный подводный крейсер «Князь Владимир». На Главном военно-морском параде она будет представлена впервые.

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