Россия передала Германии подозреваемого в подрыве гранаты у развлекательного заведения

Российские правоохранители передали коллегам из Германии Эльшада Азизова, который находился в международном розыске. По данным следствия, гражданин Азербайджана в 2016 году якобы подорвал ручную гранату у входа в развлекательное заведение - там находились люди.

«В июне 2018 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода сотрудниками полиции в рамках обеспечения общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу – 2018 Эльшад Азизов был задержан по подозрению в двух грабежах. За совершение данных преступлений Московский районный суд города Нижнего Новгорода назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После того, как Азизов отбыл наказание, было принято решение о передаче подозреваемого в Германию. Передача состоялась в московском аэропорту Домодедово.

В феврале представители Интерпола экстрадировали из Бельгии в Россию мужчину, объявленного в международный розыск. Он обвиняется в организации заказного убийства.