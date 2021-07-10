Спорт Скончался бывший президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер Кира Карон С 2000 по 2018 год Каспер был членом Международного олимпийского комитета. © Фото: Елена Соболь РИА Новости Читайте нас на: На 78-м году жизни скончался бывший президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер. Об этом сообщает пресс-служба организации. «Он превратил FIS из небольшой федерации в бесспорного лидера в зимних видах спорта, что является свидетельством его видения и трудовой этики. От имени всей семьи FIS я хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье Каспера», - сказал недавно избранный президент FIS Йохан Элиаш. Каспер на протяжении 23 лет являлся главой FIS. С 2000 по 2018 год он был членом Международного олимпийского комитета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика