В центре Парижа пострадал человек в результате нападения с ножом

В районе мэрии Парижа в результате нападения с канцелярским ножом пострадал один человек. Об этом сообщает французский телеканал LCI.

Злоумышленник совершил нападение на мужчину и женщину. Испанский турист был ранен в горло, его жизни ничто не угрожает. Женщина в результате нападения не пострадала.

По сообщению телеканала, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта, уточняет телеканал, стала кража велосипеда.

На данный момент подозреваемый задержан.