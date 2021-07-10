В центре Парижа пострадал человек в результате нападения с ножом
Испанский турист был ранен в горло.
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В районе мэрии Парижа в результате нападения с канцелярским ножом пострадал один человек. Об этом сообщает французский телеканал LCI.
Злоумышленник совершил нападение на мужчину и женщину. Испанский турист был ранен в горло, его жизни ничто не угрожает. Женщина в результате нападения не пострадала.
По сообщению телеканала, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта, уточняет телеканал, стала кража велосипеда.
На данный момент подозреваемый задержан.