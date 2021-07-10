В Екатеринбурге загорелся пристрой магазина

На улице Лучистой в Екатеринбурге сгорел автомобиль. Пламя перекинулось на автомобиль от рядом находящегося магазина. Очевидцы запечатлели возгорание на видео.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. В течение 15 минут пожарные справились с огнем, пишет «Комсомольская правда».