Разработки операторов научной роты Военной академии ВС РФ впервые покажут на форуме «АРМИЯ-2021»

Призывников, прибывающих на сборные пункты военкоматов в субъектах России, направят в 11 научную роту Военной академии радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России.

Так, оператор научной роты, рядовой Михаил Захаров с отличием закончил школу, а затем Вятский государственный опорный университет и Институт биологии и биотехнологии. После - принял решение попробовать себя в научной роте.

Его изобретение - аппарат для плазменной дезинфекции мест присутствия человека Scorpius. Он позволяет быстро дезинфицировать поверхности и пространства, где регулярно присутствуют люди, и при этом остается компактным устройством. Он будет впервые представлен в августе на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021».

Также военнослужащими научной роты проводятся работы по подборке и апробированию специальной ткани. Создана и запатентована маска для защиты органов дыхания. Командир научного подразделения расскажет и покажет наиболее значимые научные результаты деятельности своих подопечных.