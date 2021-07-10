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«Время не лечит»: 10 лет со дня крушения «Булгарии»

Кира Карон
16:45 10.07.2021
Катастрофа унесла жизни 122 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Теплоход «Булгария» затонул на Волге в акватории Куйбышевского водохранилища в июле 2011 года. Тогда погибли 122 человека, спастись удалось 79.Теплоход выполнял круиз выходного дня из Казани до пристани Болгары и обратно.

Судно, по мнению специалистов, погубили выход в водохранилище при неходовом прогнозе и открытые иллюминаторы, через которые стала заливаться вода, когда теплоход выполнял левый поворот. За одну минуту в отсеки, через открытые окна теплохода, поступило около 50 тонн воды. После этого крен стал увеличиваться, судно опрокинулось на правый борт и затонуло.

Сегодня по случаю крушения теплохода «Булгария» у мемориальному комплекса у села Сюкеево в Татарстане, собрались родственники и друзья, чтобы почтить память погибших. О родных, которые находились на теплоходе «Булгария» 10 июля в 2011 году, рассказали «Звезде» близкие родственники.

«Ехала сюда, (на место крушения - Прим.ред.) реву. Десять лет прошло, никак, говорят, что время лечит, нет...не лечит. Очень не хватает их», - поделилась Альфия Халитова, которая потеряла в крушении свою племянницу.

Своих родных потеряли Галина и Леонид Милютины. Трагедия унесла жизни дочери и правнука.

«Потеряли дочку, Чернову Светлану Леонидовну, 46 лет было. И правнука, ему пять лет было...Кирюша, сейчас был бы взрослый парень, 15 лет. Поехали на одну точку и не вернулись, утонули. Они были с мужем. Он смог спастись. Мы уже старые. Наверное последний год мы приехали на это место. Очень их не хватает», - рассказала Галина.

Альберт Тазов потерял во время затопления теплохода «Булгарии» в 2011 году единственную дочь, зятя и четырехлетнюю внучку.

«Тяжело. Представляете, для чего детей растят? Для того, чтобы в старости было на кого опереться. Сейчас опираться не на кого. Единственная дочка, единственный зять, единственная внучка» - сказал Альберт.

По словам следователей, жертв могло быть меньше, если бы не действия капитанов сухогруза «Арбат» и буксира «Дунайский-66», которые прошли мимо терпящих бедствие людей.

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