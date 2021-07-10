Кадры мощного взрыва грузовой «Газели» опубликовали в Сети
На кадрах с места видно, что взрыв был огромной силы, с языками пламени и разлетевшимися в стороны деталями автомобиля.
© Видео: podslushano_alexandrovsk, Instagram, Информ Губаха, VK © Фото: podslushano_alexandrovsk, Instagram
На автотрассе в Прикамье взорвалась «Газель», перевозившая хлеб. Инцидент произошел на дороге между Александровском и Яйвой.
Грузовик принадлежал предприятию «ГубахаХлеб». На кадрах с места происшествия видно, что взрыв был огромной силы, с языками пламени и разлетевшимися в стороны деталями автомобиля. Неподалеку в момент детонации находились дети. Ролик опубликован в социальной сети.
Точные причины возгорания и последующего взрыва уточняются. Водитель и пассажиры «Газели» успели покинуть ее без вреда для своего здоровья. Пострадавших в целом нет.