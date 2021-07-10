В стране и мире Опасный улов: в Севастополе спасатели вытащили из моря более 500 взрывоопасных предметов Алексей Курильченко Более пятисот взрывоопасных предметов поднято со дна севастопольской бухты Гильзовая силами МЧС России. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Водолазы Специализированного отряда чрезвычайного ведомства Севастополя провели очередной этап мероприятий в бухте Гильзовая. Сотрудники МЧС подняли с морского дна целый арсенал боеприпасов 9 июля. В результате было найдено 511 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. «В целом на сегодняшний день со дна бухты Гильзовая было поднято 832 взрывоопасных предмета. Работы в этой бухте – на потенциально опасном объекте черноморской акватории – ведутся с 20 мая. Сначала наш спецотряд проводил там мероприятия совместно с Центроспасом. Сейчас севастопольские пиротехники МЧС продолжают их самостоятельно», – сообщает заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Арсен Смаилов. © МЧС РФ Поднятые со дна боеприпасы с соблюдением всех мер безопасности доставили на берег, где погрузили на борт спецтехники и транспортировали на полигон МЧС России. В тот же день с привлечением подразделений Черноморского флота все 511 грозных находок одновременно были уничтожены. Крупнейшим из ликвидированных предметов стал артиллерийский снаряд калибра 180 миллиметров. Все мероприятия прошли в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. © МЧС РФ От специализированного отряда в работах задействовались 9 человек личного состава, 1 плавсредство и 3 единицы автомобильной техники. Для мониторинга обстановки с воздуха привлекалась группа робототехнических средств и беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС. Пожарную безопасность обеспечили огнеборцы чрезвычайного ведомства. © МЧС РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика