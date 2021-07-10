Опасный улов: в Севастополе спасатели вытащили из моря более 500 взрывоопасных предметов
Более пятисот взрывоопасных предметов поднято со дна севастопольской бухты Гильзовая силами МЧС России.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Водолазы Специализированного отряда чрезвычайного ведомства Севастополя провели очередной этап мероприятий в бухте Гильзовая. Сотрудники МЧС подняли с морского дна целый арсенал боеприпасов 9 июля. В результате было найдено 511 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.