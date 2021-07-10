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Эксперт подсчитал «честный» курс рубля без валютных операций Минфина

Алена Миронова
14:26 10.07.2021
Как считает аналитик, вопреки заявлениям Центробанка о том, что в России установлен «режим плавающего валютного курса, курс рубля к доллару в стране не плавающий, а биржевой».
Эксперт подсчитал «честный» курс рубля без валютных операций Минфина
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Валютные операции, которые Центральный банк РФ совершает в интересах Минфина с начала 2021 года, ослабили рубль на 5-10%. Об этом заявил генеральный директор управляющей компании Александр Лосев.

Минфин направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти. В 2022 году накопленные активы поступят в ФНБ. В мае этого года в ведомстве отказались от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют и золота, которому отведено 20% в объеме фонда. 

Как отмечается, операции в интересах Минфина проводит Центробанк, при этом он продолжает скупать на рынке только валюту. В период с 7 июля по 5 августа текущего года объем таких покупок должен составить 296 миллиардов рублей. А ежедневно на эти цели планируется выделять 13,5 миллиардов рублей.

«О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти», – передает РИА Новости слова эксперта.

Как напомнил аналитик, в разгар пандемии COVID-19 в прошлом году, когда стоимость барреля нефти снизилась до 32 долларов, стоимость американской валюты была почти такой же, как и сейчас – порядка 72 рублей по той причине, что «не было таких интервенций против рубля».

Как считает эксперт, вопреки заявлениям Центробанка о том, что в России установлен «режим плавающего валютного курса, курс рубля к доллару в стране не плавающий, а биржевой, определяемый балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где ежедневно Банк России по поручению Минфина занимается валютными инвенциями, направленными на ослабление рубля».

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