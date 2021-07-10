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Кузнецова: все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены в Россию

Алена Миронова
12:09 10.07.2021
По словам детского омбудсмена, тяжелейшая ситуация с возвращением российских детей обстоит с лагерем беженцев Эль-Холь.
Кузнецова: все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены в Россию
© Фото: deti.gov.ru
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Все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены в Россию. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Один ребенок остался у нас в приюте Дамаска. Не осталось совсем детей в тюрьмах Дамаска, все из тюрем вывезены»‎, - подчеркнула Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, тяжелейшая ситуация с возвращением российских детей обстоит с лагерем беженцев Эль-Холь.

«Мы будем делать все, чтобы вывезти оттуда детей. Документы на следующий вывоз детей уже отправлены», - добавила Кузнецова.

Как отмечается, в настоящий момент ожидается информация от курдской стороны по числу российских детей, которых можно будет вернуть из лагеря Эль-Холь ближайшим рейсом.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению места нахождения и возвращению на родину несовершеннолетних российских граждан, которые находятся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению главы России Владимира Путина. За это время на родину из Ирака и Сирии уже возвратили 341 ребенка.

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