В Москве состоялся торжественный выпуск офицеров Общевойсковой академии ВС РФ

Торжественная церемония выпуска офицеров Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации прошла в Москве. Событие состоялось непосредственно напротив основного здания вуза.

В 2021 году выпускниками академии стали более 400 человек: более 200 офицеров ВС РФ, порядка 100 офицеров Федеральной службы войск Национальной гвардии и дружественных России иностранных государств, а также выпускники-адъюнкты.

С отличием и медалью за соответствующие заслуги академию окончили 35 офицеров, в том числе 6 иностранных. С отличием - 132 офицера, в том числе 16 иностранных. В церемонии приняли участие руководство Главного командования Сухопутных войск, Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации и ветераны Вооруженных Сил РФ.