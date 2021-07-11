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Рассекреченные Т-34 в бетонной «юбке» и с песочным обвесом впервые показали на видео

Егор Левин
12:00 11.07.2021
Советские специалисты предприняли попытку «одеть» боевую машину в дополнительную защиту, но идея не прижилась.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Еще свежо в памяти, что во время Северокавказских конфликтов танки и БТР закрывали мешками с песком. Подобный способ защиты на абсолютно научной основе сотрудники 38-й НИИИ БТВТ проверяли еще во время Великой Отечественной войны.

«Военная приемка» впервые показала очень редкие снимки из ранее засекреченного советского отчета о работе Научно-Испытательного Бронетанкового полигона ГБТУ КА 1946 года. На них показаны опытные модификации танка Т-34, получившего непривычную и необычную защиту.

Советские специалисты предприняли попытку «одеть» боевую машину в дополнительную защиту. Для этого они использовали в одном случае гигантскую бетонную «юбку», в другом - песочный «обвес».

Но идея не прижилась. Как сказано в отчете, увеличение боевого веса на 23-38% значительно понизило надежность и сроки службы двигателей, трансмиссии и ходовой части. Ухудшились и видимость и маневренность танка.

Параллельно тем же самым занимались и немцы. Так появился на свет танк Maus весом 188 тонн. В боях он не участвовал, но, несмотря на это, из Германии был доставлен именно в Кубинку. Там за годы войны были испытаны: танковых, самоходных, артиллерийских установок - 307, бронеавтомобилей и бронетранспортеров - 77, автомобильной техники - 70, другой вспомогательной техники - 25 единиц. В послевоенное время «зверинец» Вермахта, «Тигры», «Пантеры» и «Леопарды» были отрыты для просмотра в музее бронетанковых войск.

Смотрите новый выпуск «Военная приемка. Институт бронетанкового вооружения и техники» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Впервые на телевизионном экране - один из самых закрытых военных научно-исследовательских институтов страны, занимающийся испытанием бронетехники, 38-й НИИИ БТВТ.

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