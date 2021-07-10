Андрей Лунев стал игроком «Байера»
Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. Этим летом контракт с футбольной командой истек.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Российский голкипер Андрей Лунев стал игроком леверкузенского «Байера». Об этом сообщила в своем Telegram футбольная правовая компания «Алетейя», которая сопроводила этот трансфер.
Согласно предоставленной информации, контракт рассчитан до 2023 года.
Ранее в известном немецком издании Bild сообщалось, что Лунев прибыл в Леверкузен для прохождения медобследования перед трансфером.
Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. Этим летом контракт с футбольной командой истек. Всего за «Зенит» Лунев провел 118 матчей.