Андрей Лунев стал игроком «Байера»

Российский голкипер Андрей Лунев стал игроком леверкузенского «Байера». Об этом сообщила в своем Telegram футбольная правовая компания «Алетейя», которая сопроводила этот трансфер.

Согласно предоставленной информации, контракт рассчитан до 2023 года.

Ранее в известном немецком издании Bild сообщалось, что Лунев прибыл в Леверкузен для прохождения медобследования перед трансфером.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. Этим летом контракт с футбольной командой истек. Всего за «Зенит» Лунев провел 118 матчей.