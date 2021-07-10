Выбило дверь: хлопок газа произошел в жилом доме в Новосибирске

В Новосибирске в однокомнатной квартире жилого дома произошел хлопок газа при проведении сварочных работ. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение в ведомство поступило около 12:10 по местному времени. Как отмечается, причиной послужила разгерметизация газового баллона - из-за него возникло горение домашних вещей на площади 0,2 квадратных метров.