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Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Валентина Пескова
00:10 10.07.2021
Агентство считает, что нынешний кредитный рейтинг России отражает ее надежную макроэкономическую политику.
Fitch сохранило суверенный рейтинг России
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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Международное рейтинговое агентство Fitch объявило, что долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте сохранен на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Как пояснено в сообщении агентства, данный показатель свидетельствует о надежной макроэкономической политике страны.

«Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" также отражает ее устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», - прокомментировали эксперты Fitch.

Кредитный рейтинг «BBB» на языке экономистов говорит о хорошей кредитоспособности государства, низких ожиданиях по кредитным рискам и адекватной способности своевременно погашать финансовые обязательства.

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