Fitch сохранило суверенный рейтинг России
Агентство считает, что нынешний кредитный рейтинг России отражает ее надежную макроэкономическую политику.
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Международное рейтинговое агентство Fitch объявило, что долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте сохранен на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.
Как пояснено в сообщении агентства, данный показатель свидетельствует о надежной макроэкономической политике страны.
«Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" также отражает ее устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», - прокомментировали эксперты Fitch.
Кредитный рейтинг «BBB» на языке экономистов говорит о хорошей кредитоспособности государства, низких ожиданиях по кредитным рискам и адекватной способности своевременно погашать финансовые обязательства.