В стране и мире Fitch сохранило суверенный рейтинг России Валентина Пескова Агентство считает, что нынешний кредитный рейтинг России отражает ее надежную макроэкономическую политику. © Фото: imago stock&people Globallookpress Читайте нас на: Международное рейтинговое агентство Fitch объявило, что долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте сохранен на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Как пояснено в сообщении агентства, данный показатель свидетельствует о надежной макроэкономической политике страны. «Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" также отражает ее устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», - прокомментировали эксперты Fitch. Кредитный рейтинг «BBB» на языке экономистов говорит о хорошей кредитоспособности государства, низких ожиданиях по кредитным рискам и адекватной способности своевременно погашать финансовые обязательства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика