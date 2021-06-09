Врач объяснила, для кого опасна сырая и жаркая погода

Сочетание теплой и сырой погоды не являются опасными, поэтому причин для того, чтобы принимать в связи с этим какие-то защитные и серьезные меры - нет. Как объяснила «Звезде» врач-терапевт Надежда Чернышова, в такую погоду перед выходом из дома нужно тщательно продумать, как правильно одеться.

«Нужно взять с собою какую-то защищающую куртку, зонт и подумать об обуви, чтобы она с одной стороны была защищающей от дождя, но и в то же время, чтобы в ней не было слишком жарко в то время, когда летом и так тепло», - прокомментировала медицинский специалист.

По словам терапевта, ухудшение самочувствия в душную, но влажную погоду может быть у тех людей, у кого есть хронические легочные заболевания. Потому что как правило в такие дни в сочетании с дождем обычно всегда бывает низкое атмосферное давление.

Такая погода сопровождается тем, что в воздухе обычно меньше и кислорода, и эти люди могут чувствовать одышку. Кроме того, в такую погоду также следует не пропускать прием таблеток людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы не страдать от лишней жары.