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Полтонны тротила: военные инженеры ЦВО организовали фортификационные сооружения в Сибири

Алена Миронова
Надежда Котормус
09:03 09.06.2021
В учениях приняли участие более 200 военнослужащих и около 15 единиц военной специальной техники. Для оборудования фортификационных позиций было израсходовано около 500 килограмм взрывчатых веществ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В рамках учений военные инженеры в Кемеровской области отработали задачи по фортификационному оборудованию района развертывания командного наблюдательного пункта, а также капониров для военной техники с использованием сосредоточенных одиночных зарядов. За ходом учений проследила корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Военнослужащие произвели расчет необходимой массы зарядов, после чего выполнили рыхление грунта взрывным способом.

«Окопы создавали методом подрывов. Делают это в том случае, когда времени, например, на их создание немного - враг уже на подходе. Или же, наоборот, грунт, например, очень тяжелый, и работать с ним руками и техникой было бы тяжело. В таком случае приходят на помощь инженеры, изучают грунт, рассчитывают необходимый размер заряда, после чего производят взрывы, которые позволяют создать окопы разных размеров» - передает корреспондент с места событий.

В учениях приняли участие более 200 военнослужащих и около 15 единиц военной специальной техники. Для оборудования фортификационных позиций было израсходовано около 500 килограмм взрывчатых веществ.

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