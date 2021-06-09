Диетолог объяснила, когда молоко влияет на набор или потерю веса

Молочные продукты очень полезны для организма, так как они стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, а также богаты аминокислотами, витаминами, про- и пребиотиками. Включать их в диету в случае, если вы намереваетесь похудеть - является правильным решением, пояснила спортивный диетолог Ирина Писарева.

Однако нужно иметь в виду, что организм некоторых людей с трудом переваривает лактозу, в связи с чем даже безобидный кефир или йогурт процесс похудения могут затормозить.

«Если у человека существует непереносимость лактозы, то этот фермент не расщепляется организмом, что может способствовать набору лишнего веса. И перед тем, как начать соблюдать диету, первым делом нужно проверить свои анализы на генетическую непереносимость лактозы. А уже после этого - либо отказываться, либо не отказываться от кисломолочных продуктов», - прокомментировала «Звезде» специалист по питанию.

Как объяснила нутрициолог, очень часто кисломолочные продукты переносятся организмом нормально, а именно цельное молоко - не усваивается. Довольно распространена такая проблема у мужчин после 30 лет. И если в детском возрасте у человека еще не возникает никаких проблем, то после 30 лет данного фермента начинает не хватать, и молоко может плохо перевариваться. Обычно человек это чувствует, так как газообразование, метеоризм и вздутие живота у него происходит чаще всего именно после выпитого молока.