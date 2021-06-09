Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог объяснила, когда молоко влияет на набор или потерю веса

Валентина Пескова
07:55 09.06.2021
Собираясь избавиться от лишних килограммов, нужно уточнить, хорошо ли переносит ваш организм молочные продукты, иначе это может затормозить процессы обмена веществ и похудения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Fotodesign Märzinger, CHROMORAN, Globallookpress
Читайте нас на:

Молочные продукты очень полезны для организма, так как они стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, а также богаты аминокислотами, витаминами, про- и пребиотиками. Включать их в диету в случае, если вы намереваетесь похудеть - является правильным решением, пояснила спортивный диетолог Ирина Писарева.

Однако нужно иметь в виду, что организм некоторых людей с трудом переваривает лактозу, в связи с чем даже безобидный кефир или йогурт процесс похудения могут затормозить.

«Если у человека существует непереносимость лактозы, то этот фермент не расщепляется организмом, что может способствовать набору лишнего веса. И перед тем, как начать соблюдать диету, первым делом нужно проверить свои анализы на генетическую непереносимость лактозы. А уже после этого - либо отказываться, либо не отказываться от кисломолочных продуктов», - прокомментировала «Звезде» специалист по питанию.

Как объяснила нутрициолог, очень часто кисломолочные продукты переносятся организмом нормально, а именно цельное молоко - не усваивается. Довольно распространена такая проблема у мужчин после 30 лет. И если в детском возрасте у человека еще не возникает никаких проблем, то после 30 лет данного фермента начинает не хватать, и молоко может плохо перевариваться. Обычно человек это чувствует, так как газообразование, метеоризм и вздутие живота у него происходит чаще всего именно после выпитого молока.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:20 В стране и мире
Названа причина гибели людей при пожаре в рязанской больнице
05:36 В стране и мире
В ГИБДД поддержали снижение скорости до 30 км/ч внутри городов
05:58 В стране и мире
Видео
Число жертв пожара в рязанской больнице выросло до трех
04:48 В стране и мире
Псаки не смогла назвать причины введения США санкций против космической отрасли РФ
06:57 В стране и мире
Видео
На химическом заводе в Китае прогремел мощный взрыв
Популярное
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Врач назвал главное правило эффективного похудения
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Видео
«Похороненный» во времени: поисковики обнаружили истребитель «Аэрокобра» времен ВОВ в Курской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.