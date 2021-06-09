Врач рассказала, в каких случаях опасно пить минеральную воду

Натуральная минеральная вода очень полезна для организма, однако у нее также существуют противопоказания и особенности применения. О том, в каких случаях опасно пить минеральную воду, «Звезде» рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Эксперт отметила, что если вода лечебная, а не просто столовая, необходимо смотреть, какие проблемы существуют в организме, и пить именно воду с необходимыми минералами.

«Когда мы приезжаем в санаторий, проводится консультация с врачом. И врач уже тогда сам назначает специальную лечебную минеральную воду, которая может быть мочегонная или же, наоборот, с большим содержанием каких-то минеральных веществ. Тут надо строго индивидуально. Конечно, есть в магазине столовая вода, которую можно просто купить, там есть тоже содержание минеральных веществ, но не в таких больших количествах, как, например, может быть в санатории. Ее можно пить, употреблять, но, конечно же, там есть рекомендации - написано, какая вода кому больше подходит», - подчеркнула врач.

Как правило, минеральная вода не очень сильно газирована - она натуральной газации. Однако, в любом случае, хранить ее необходимо в стекле, а не в пластиковых бутылках - так лучше сохраняются ее полезные свойства.

Важно помнить также и о том, что у минеральной воды существуют противопоказания. Врач обратила внимание на то, что беременным, детям до 7-8 месяцев, кормящим матерям, людям с проблемами с ЖКТ, не рекомендуется пить минеральную воду. Также она несовместима с алкоголем. При одновременном приеме минеральной воды и алкоголя может случиться несварение ЖКТ, а также различные расстройства, поэтому употреблять воду следует отдельно, исключительно в лечебных целях, резюмировала врач. Лучше всего подбирать минеральную воду в соответствии со своими проблемами.