Названы ошибки, из-за которых ноутбук может выйти из строя во время удаленной работы летом

Работа на пляже за ноутбуком в летнее время может плохо сказаться на его сохранности и работоспособности. Об этом заявил IТ-эксперт и директор по стратегии и развитию медиапроектов Дмитрий Рябинин.

«Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придется разбирать корпус, чтобы все прочистить. Если вовремя этого не сделать, то грязь и песок могут привести к перегреву устройства на прямых солнечных лучах», - передает радио Sputnik слова эксперта.

Так, это может привести к дорогостоящему ремонту, требующему замену компонентов и деталей устройства.

В случае, если песок все же попал в ноутбук, эксперт не рекомендует пытаться вытряхнуть его частицы самостоятельно, поскольку можно случайно забить песок еще глубже. Также не следует продувать устройство феном, прочищать иглой или же зубочисткой.

Для того, чтобы очистить ноутбук в случае попадания песка внутрь, Рябинин рекомендует приобрести специальный баллон со сжатым воздухом и использовать его в соответствии с определенными правилами - ноутбук следует держать под углом в 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом. Затем необходимо ставить ноутбук то на левый, то на правый край, чтобы выдуть все песчинки. Такой баллон, предназначенный для очистки техники, можно приобрести в любом магазине компьютерной техники.