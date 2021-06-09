На химическом заводе в Китае прогремел мощный взрыв
Завод, производящий поликремний, расположен в городе Шихэцзы, спасатели запрашивали дополнительные силы в виду сильнейшего возгорания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Мощный взрыв произошел на химическом заводе по производству поликремния в 15 километрах от китайского города Шихэцзы.
На кадрах с места происшествия видно, как в небо на десятки метров после сотрясшего окрестности грохочущего звука поднялся огромный столб густого насыщенного черного дыма. Как пишет местная газета Jimu News, по предварительным данным, ЧП произошло в результате того, что на воздух взлетел кремнеземный реактор.
Прибывшие на место спасатели сообщили, что пожар настолько интенсивный, что им необходима помощь дополнительных расчетов. Потушить огонь пока не получается и пожарным довольно сложно контролировать ситуацию.
Сообщается, что вещества, попавшие в воздух, - нетоксичны. Пострадавших нет.