На химическом заводе в Китае прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на химическом заводе по производству поликремния в 15 километрах от китайского города Шихэцзы.

На кадрах с места происшествия видно, как в небо на десятки метров после сотрясшего окрестности грохочущего звука поднялся огромный столб густого насыщенного черного дыма. Как пишет местная газета Jimu News, по предварительным данным, ЧП произошло в результате того, что на воздух взлетел кремнеземный реактор.

Прибывшие на место спасатели сообщили, что пожар настолько интенсивный, что им необходима помощь дополнительных расчетов. Потушить огонь пока не получается и пожарным довольно сложно контролировать ситуацию.

Сообщается, что вещества, попавшие в воздух, - нетоксичны. Пострадавших нет.