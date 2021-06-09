Точно в цель: экипажи танков Т-72Б ВВО поразили мишени в рамках боевых стрельб в Приморье

Военнослужащие танкового подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском крае, впервые в летнем периоде обучения выполнили боевые стрельбы штатным снарядом в рамках интенсивного курса обучения на полигоне Сергеевский.

В ходе выполнения упражнений экипажи танков Т-72Б3, применив опыт ведения современных вооруженных конфликтов, поразили мишени, имитирующие танки условного противника, а также сопровождающую их легкобронированную технику с противотанковыми комплексами и авиационные средства неприятеля. Прицельную стрельбу из гладкоствольных пушек и пулеметов военнослужащие метко вели по мишеням, появляющимся на дистанциях от 800 до 3 тысяч метров.

Помимо точности стрельбы экипажи тяжелых машин также оттачивали свое мастерство в вождении гусеничной техники и в обнаружении и уничтожении целей, что нужно было проделывать в условиях быстро меняющейся обстановки, для чего была необходима слаженность действий друг друга при ведении боя в составе подразделений.

Под руководством опытных командиров-наставников танкисты совершенствовали свои теоретические знания в основах и правилах стрельбы из штатного вооружения. Занятие было организовано в учебном классе полигона, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. На специально оборудованных учебных местах экипажами отрабатывались нормативы по огневой подготовке, РХБ защите, инженерной и медицинской подготовке.

Всего к мероприятию привлекалось свыше 200 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и около 50 единиц боевой техники.