До нитки: как не заболеть, если полностью промок под дождем

Промокнув и замерзнув на улице, нужно постараться как можно скорее переодеться. Такой совет дала в интервью «Звезде» врач-терапевт Надежда Чернышова.

Медик объяснила, что в дождливую погоду может иметь смысл в брать с собой, например, сухие носки. Такая предусмотрительность поможет после встречи с непогодой не находиться в мокрой обуви.

«Если есть возможность просушить одежду в теплом помещении, значит следует туда зайти», - указала эксперт.

Если же такая возможность отсутствует, то стоит хотя бы выпить горячий напиток, для того чтобы согреться. Также не лишним будет помыть руки теплой, даже горячей, водой, подержав их под краном подольше. И главное, по словам врача, лучше постараться скорее вернуться домой и принять теплый душ.

«После душа можно вытереться таким жестковатым полотенцем до покраснения кожи. Но пока мы в мокрой одежде, никаких растирок нет», - обозначила Чернышова.

Терапевт также не рекомендовала алкоголь в качестве средства для согрева, пока человек не находится дома.

«Находиться на холоде и греться алкоголем - это дорога к последующему переохлаждению», - указала она.

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