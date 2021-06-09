Изучают даже устройство двигателя: как работает единственная в Алеппо автошкола

Впервые после боевых действий в Алеппо вновь открылась пока что единственная автошкола. «Звезде» удалось понаблюдать за ее работой в один из дней экзаменов. Все как обычно, с одной лишь разницей - среди желающих получить водительские права оказались только девушки.

Их ждали 28 вопросов на знание ПДД, последовательности проезда перекрестков и дорожных знаков. Все почти как в России, только в Сирии дополнительно изучают устройство двигателя.

«Для меня ничего сложного в вождении нет. Я выбрала машину с автоматической коробкой. Просто нажимаешь газ и тормоз и следишь за дорогой. Сложнее было на теоретическом экзамене. Там есть вопросы по работе двигателя», - поделилась Лана Кауир.

В группе 30 человек. Все как в школе: вместе отучились, вместе сдают экзамены - одновременно и теорию, и практику. Чтобы получить права необходимо на отлично выполнить 60 процентов всех заданий.

«Три самые распространенные ошибки: если ученик не смог запустить двигатель, если выбрал неправильную скорость на дороге и не выполнил требования знаков. Но сегодня практически все сдали на отлично», - рассказал преподаватель автошколы Хасни Ассмар.

Под автодром преподаватели школы приспособили полуразрушенный перрон железнодорожной станции. Бывшая площадка была разрушена боевиками.

«Боевики разрушили все здание, украли все документы, уничтожили машины. Это просто хаос. Нам потребуется много времени, чтобы это все восстановить», - признался директор организации Амкадр Аммуни.

Научить грамотно управлять автомобилем и соблюдать ПДД, как говорят инструкторы, несложно. Сложнее привить чувство уважения к другим участникам движения. И это тоже часть программы обучения.