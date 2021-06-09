В Приморье спасли незаконно выловленных и проданных детенышей моржей

Маленьких моржей спасли из «китовой тюрьмы» в Приморье, где животные содержались незаконно. Решение о передаче морских млекопитающих было принято после проверки, проведенной амурской природоохранной прокуратурой.

Проверка показала, что разрешение на вылов моржей в культурно-просветительских целях было выдано амурским территориальным управлением Росрыболовства в обход федерального законодательства. В связи с этим животных, проданных одной из компаний, изъяли в собственность Российской Федерации. Об этом сообщил амурский бассейновый природоохранный прокурор Александр Саблин.

По информации РИА Новости, ссылающегося на замглавы Росприроднадзора Амирхана Амирханова, пятерых детенышей было решено не выпускать на волю, так как они были признаны не способными адаптироваться к диким условиям существования. В настоящий момент моржата перевезены в Крым, откуда их собираются отправить в Московский зоопарк в ближайшие месяцы.