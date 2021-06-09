Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Приморье спасли незаконно выловленных и проданных детенышей моржей

Анна Берестовая
23:48 09.06.2021
В Приморье изъяли детенышей моржей у компании, незаконно завладевшей морскими животными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Маленьких моржей спасли из «китовой тюрьмы» в Приморье, где животные содержались незаконно. Решение о передаче морских млекопитающих было принято после проверки, проведенной амурской природоохранной прокуратурой.

Проверка показала, что разрешение на вылов моржей в культурно-просветительских целях было выдано амурским территориальным управлением Росрыболовства в обход федерального законодательства. В связи с этим животных, проданных одной из компаний, изъяли в собственность Российской Федерации. Об этом сообщил амурский бассейновый природоохранный прокурор Александр Саблин.

По информации РИА Новости, ссылающегося на замглавы Росприроднадзора Амирхана Амирханова, пятерых детенышей было решено не выпускать на волю, так как они были признаны не способными адаптироваться к диким условиям существования. В настоящий момент моржата перевезены в Крым, откуда их собираются отправить в Московский зоопарк в ближайшие месяцы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:03 В стране и мире
«Я хочу, чтобы он знал»: Байден сообщил, что намерен донести до Путина на будущей встрече
22:46 В стране и мире
Захарова: в Москве обеспокоены напряженной обстановкой в Восточном Иерусалиме
22:12 В стране и мире
В МЧС сообщили о жесткой посадке легкомоторного самолета под Ростовом
21:00 В стране и мире
На базе ВВС США в Техасе произошла стрельба, объявлена команда «в укрытие»
20:23 В стране и мире
Видео
Путин назвал «умными людьми» украинцев, не желающих вступления страны в НАТО
Популярное
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.