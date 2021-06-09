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Захарова: в Москве обеспокоены напряженной обстановкой в Восточном Иерусалиме

Алексей Курильченко
22:46 09.06.2021
В МИД РФ обеспокоены возможным обострением конфликтной ситуации в Восточном Иерусалиме.
Захарова: в Москве обеспокоены напряженной обстановкой в Восточном Иерусалиме
© Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress
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Москва выражает обеспокоенность из-за сообщений о сохранении напряженности в Восточном Иерусалиме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила опасение, что ситуация может обостриться после того, как Верховный суд Израиля возобновил рассмотрение дела о принудительном выселении из города четырех палестинских семей.

«На этом фоне израильские ультранационалистические организации призывают к проведению в Иерусалиме "марша с флагами" через Дамасские ворота и мусульманский квартал Старого города. Есть все основания опасаться, что эта акция повлечет за собой новые столкновения между еврейскими и арабскими жителями Восточного Иерусалима, а также массовые протестные выступления на других оккупированных палестинских территориях», - говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД РФ призвала стороны конфликта воздержаться от провокационных заявлений или действий, во избежание дальнейшей эскалации конфликта. Она отметила, что 10 июня МИД РФ планирует обсудить сложившуюся ситуацию со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннасландом.

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