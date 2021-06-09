Подразделение спецназа Сербии прибыло в Новороссийск для участия в учении «Славянское братство-2021»

Военнослужащие сводного подразделения специального назначения вооруженных сил Республики Сербия прибыли в Новороссийск для участия в совместном российско-белорусско-сербском тактическом учении «Славянское братство-2021». Пройдя все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, сербские военнослужащие прибыли в расположение Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

По сложившейся традиции прибывших участников учения встретили хлебом-солью, а военный оркестр Кубанского казачьего полка исполнил гимны двух стран. Руководитель учения – заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск России генерал-майор Николай Чобан поприветствовал участников совместного учения и пожелал сербским военнослужащим успехов в выполнении поставленных учебно-боевых задач.

На плацу торжественно прошел ритуал закрепления комплектов боевого снаряжения и вооружения за военнослужащими вооруженных сил Республики Сербия. Проведено комплексное занятие по соблюдению требований безопасности.

Военнослужащие из трех стран до начала открытия активной фазы проведут слаживание совместного подразделения в ходе тренировок для последующей отработки практических действий в составе многонациональной тактической группы. Активная фаза совместного учения «Славянское братство-2021» пройдет в период с 16 по 18 июня текущего года на полигоне Раевский под Новороссийском.

Ранее на полигон прибыли подразделения Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения ССО вооруженных сил Белоруссии. Накануне на станцию Тоннельная под Новороссийском прибыл эшелон с боевой и специальной техникой соединения - около 60 единиц БТР-80 и автомобилей МАЗ и «Урал».