Террористы совершили за сутки 35 обстрелов в идлибской зоне деэскалации

В идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы группировки «Джабхат ан-Нусра*» совершили 35 обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.

В частности, в провинции Идлиб совершено 16 обстрелов, в провинции Латакия – 11 обстрелов, в провинции Алеппо – пять, в провинции Хама – три.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», - акцентировал Кулить.

Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке.



*Запрещенная на территории России террористическая группировка.