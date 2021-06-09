В Красноярском крае на частной животноводческой ферме произошел пожар: 1500 «квадратов» в огне
На данный момент проходит эвакуация животных.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю
На частной животноводческой ферме в Красноярском крае произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России в Telegram-канале.
В настоящее время информация о пострадавших не поступала. По предварительной информации площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.
Проходит эвакуация животных. Дальнейшая информация уточняется.