В Красноярском крае на частной животноводческой ферме произошел пожар: 1500 «квадратов» в огне

На частной животноводческой ферме в Красноярском крае произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России в Telegram-канале.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала. По предварительной информации площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

Проходит эвакуация животных. Дальнейшая информация уточняется.