Армия На маршруте патрулирования военной полиции в Сирии произошел подрыв бронеавтомобиля Алексей Курильченко При патрулировании в провинции Хасеке произошел подрыв бронеавтомобиля. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Во время проверки маршрута патрулирования военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате взрыва погиб российский военнослужащий. Еще трое были доставлены в медицинское учреждение, им оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Министерство обороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика