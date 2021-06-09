На маршруте патрулирования военной полиции в Сирии произошел подрыв бронеавтомобиля
При патрулировании в провинции Хасеке произошел подрыв бронеавтомобиля.
© Фото: Минобороны РФ
Во время проверки маршрута патрулирования военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве.
В результате взрыва погиб российский военнослужащий. Еще трое были доставлены в медицинское учреждение, им оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент их жизни ничего не угрожает.
Министерство обороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.