В стране и мире Noize MC повторно заболел COVID-19 Кира Карон По словам музыканта, он переболел коронавирусной инфекцией в декабре прошлого года. © Фото: Anton Belitsky Global Look Press Читайте нас на: Российский рэпер Иван Алексеев, известный как Noize MC, сообщил, что повторно заболел COVID-19 и вынужден перенести запланированные выступления. «Я заболел ковидом. Это очень странная и неприятная история: мы всей семьей переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат», — написал музыкант. Ранее Noize MC вызвал скорую помощь из-за резкой боли в спине. Он запостил в Instagram фото, где он с улыбкой сидит в кресле-каталке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика