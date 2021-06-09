Скончалась актриса Либуше Шафранкова, которая сыграла в «Трех орешках для Золушки»

Чешская актриса Либуше Шафранкова скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщила супруга актера Павла Травничека, в Facebook.

На данный момент о причинах смерти не сообщается. Однако в последние годы артистка боролась с онкологическим заболеванием.

Свою известность Шафранкова получила благодаря роли в киносказке «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека. Там она сыграла главную роль. Всего актриса снялась более чем в тридцати картинах.