Скончалась актриса Либуше Шафранкова, которая сыграла в «Трех орешках для Золушки»
Известность Шафранкова получила благодаря роли в киносказке.
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Чешская актриса Либуше Шафранкова скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщила супруга актера Павла Травничека, в Facebook.
На данный момент о причинах смерти не сообщается. Однако в последние годы артистка боролась с онкологическим заболеванием.
Свою известность Шафранкова получила благодаря роли в киносказке «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека. Там она сыграла главную роль. Всего актриса снялась более чем в тридцати картинах.