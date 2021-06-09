Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу: вакцинацию прошли 93% российских военнослужащих и их семей

Алексей Курильченко
19:06 09.06.2021
Министр обороны заявил, что вакцинацию от коронавируса прошли почти 93% военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны провакцинировало от коронавируса почти 93% всех российских военнослужащих и членов их семей, заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы завершили вакцинацию практически на 93% включая не только военнослужащих, но и их родственников», - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

По его словам, это позволило военному ведомству не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности. Шойгу пояснил, что в частности вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил - как наземная, так и авиационная составляющие и подводный флот, а также все подразделения спецназначения.

 «В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием», - добавил министр.

По словам министра, все мероприятия Минобороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, продолжается прививочная кампания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:06 Армия
Видео
Шойгу: вакцинацию прошли 93% российских военнослужащих и их семей
18:00 В стране и мире
Видео
Камера видеонаблюдения запечатлела момент возгорания в больнице Рязани
16:57 В стране и мире
Видео
Момент нападения на приставов в Адлере попал на видео
16:09 В стране и мире
Видео
В МВД высказались против снижения порога допустимого превышения скорости с 20 до 10 км/ч
14:20 В стране и мире
Видео
Путин дал старт производству на Амурском ГПЗ «Газпрома»
Популярное
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.