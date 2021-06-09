Шойгу: вакцинацию прошли 93% российских военнослужащих и их семей

Министерство обороны провакцинировало от коронавируса почти 93% всех российских военнослужащих и членов их семей, заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы завершили вакцинацию практически на 93% включая не только военнослужащих, но и их родственников», - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

По его словам, это позволило военному ведомству не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности. Шойгу пояснил, что в частности вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил - как наземная, так и авиационная составляющие и подводный флот, а также все подразделения спецназначения.

«В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием», - добавил министр.

По словам министра, все мероприятия Минобороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, продолжается прививочная кампания.