Арбитр Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отстранить арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности. Об этом сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

«Лапочкин отстранен на 10 лет от футбольной деятельности», — сообщил Хачатурянц корреспонденту издания «Чемпионат».

По словам руководителя, Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат. При этом Хачатурянц отметил, что «с огромной долей вероятности он непричастен к тому, в чем его обвиняют».

В прошлом году Лапочкин проходил проверку на полиграфе после матча «Спартак» - «Локомотив». Тогда главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был крайне недоволен решением судьи назначить пенальти. После тестирования вопросов к судье не возникло.