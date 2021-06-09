Министр обороны РФ заявил о создании шести блочно-модульных городков для военнослужащих

Минобороны РФ планирует в 2021 году построить шесть блочно-модульных городков для комфортного быта военнослужащих, занятых реконструкцией Байкало-Амурской магистрали, заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Только в этом году для создания комфортного быта личного состава будут построены шесть блочно-модульных городков», - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

Кроме того, по словам министра, военнослужащие во исполнение поручения президента начали реконструкцию восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от станции Улак до станции Февральск общей протяженностью 339 километров. Передовые подразделения Железнодорожных войск уже приступили к развертыванию объектов жизнеобеспечения группировки.

Он добавил, что уже 30 таких городков построены в Нагорном Карабахе для размещения российского миротворческого контингента, что «позволило значительно улучшить условия пребывания и работы там наших военнослужащих».